2018-09-10T15:46:03+03:00
Политика

Евгений Семенов: «Нижегородская область легко и бархатно вошла в свое новое политическое летоисчисление»

Напомним, выборы губернатора региона состоялись 9 сентября 2018 года
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородский политолог Евгений Семенов прокомментировал результаты выборов губернатора Нижегородской области. Напомним, выборы прошли 9 сентября 2018 года, и наибольшее количество голосов - 67,75% - набрал Глеб Никитин.

- На мой взгляд, выборы прошли с хорошо прогнозируемым результатом. И этот результат абсолютно точно совпал с прогнозами: безусловным лидером избирательной кампании стал Глеб Никитин, - заявил эксперт. - Произошло это в силу двух обстоятельств. Первое: в самом начале прихода Никитина в область были урегулированы внутриполитические проблемы, которые не давали региону спокойно существовать и развиваться. Фронда региональных элит была ликвидирована, и возник настрой на конструктивное сотрудничество.

Второе обстоятельство, по мнению Семенова, связано с тем, что Глеб Никитин сумел превратить конструктивный настрой в конкретный продукт - Стратегию развития Нижегоросдкой области. И эти предложения того, как должен выглядить и развиваться регион, были восприняты нижегородцами позитивно.

- Они инвестировали свои надежды в кандидата Никитина, - сказал политолог. - Явка была достаточно хорошая. Если оценивать Нижегородскую область на фоне России, то она была даже заметно выше, чем в ряде регионов. Но при этом это была не протестная явка, а явка, связанная с конструктивом главного кандидата.

Также эксперт добавил, что провокаций на выборах практически не было, равно как и грубых нарушений.

- Область легко и бархатно вошла в свое новое политическое летоисчисление, что не характерно для текущей ситуации в целом по стране, - заключил Семенов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обновленный центр культуры и кино «Зарница» откроется в Приокском районе
В Московском районе отремонтируют мост через Левинку
Общественные наблюдатели получили восемь обращений, связанных с нарушениями на выборах в Нижегородской области 2018
Нижегородский режиссер победил на Международном фестивале кино
Александр Прудник: «Выборы в Нижегородской области прошли прозрачно и предсказуемо»
Выборы депутата ГД РФ от Нижегородской области проходили в 78 зарубежных странах
33-летний Александр Макаров собирался поехать в Москву и исчез
Александр Суханов: «Это самые спокойные и прозрачные выборы в Нижегородской области за последние годы»
День авиационных знаний прошел в Международном аэропорту Стригино
Предварительно за Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области 2018 проголосовали более 708 тысяч избирателей
11 сентября введут временные ограничения движения транспорта
Нижегородские аграрии заготовят кормов для животноводства с запасом на полтора-два года
Бывший министр культуры Сергей Горин победил на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода
В Дзержинском детском лагере неизвестный похищал деньги