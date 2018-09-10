Евгений Семенов: «Нижегородская область легко и бархатно вошла в свое новое политическое летоисчисление»

СЕГОДНЯ 15:46 2018-09-10T15:46:03+03:00

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Нижегородский политолог Евгений Семенов прокомментировал результаты выборов губернатора Нижегородской области. Напомним, выборы прошли 9 сентября 2018 года, и наибольшее количество голосов - 67,75% - набрал Глеб Никитин.

- На мой взгляд, выборы прошли с хорошо прогнозируемым результатом. И этот результат абсолютно точно совпал с прогнозами: безусловным лидером избирательной кампании стал Глеб Никитин, - заявил эксперт. - Произошло это в силу двух обстоятельств. Первое: в самом начале прихода Никитина в область были урегулированы внутриполитические проблемы, которые не давали региону спокойно существовать и развиваться. Фронда региональных элит была ликвидирована, и возник настрой на конструктивное сотрудничество.

Второе обстоятельство, по мнению Семенова, связано с тем, что Глеб Никитин сумел превратить конструктивный настрой в конкретный продукт - Стратегию развития Нижегоросдкой области. И эти предложения того, как должен выглядить и развиваться регион, были восприняты нижегородцами позитивно.

- Они инвестировали свои надежды в кандидата Никитина, - сказал политолог. - Явка была достаточно хорошая. Если оценивать Нижегородскую область на фоне России, то она была даже заметно выше, чем в ряде регионов. Но при этом это была не протестная явка, а явка, связанная с конструктивом главного кандидата.

Также эксперт добавил, что провокаций на выборах практически не было, равно как и грубых нарушений.

- Область легко и бархатно вошла в свое новое политическое летоисчисление, что не характерно для текущей ситуации в целом по стране, - заключил Семенов.