Александр Прудник: «Выборы в Нижегородской области прошли прозрачно и предсказуемо»

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-10T15:21:27+03:00

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Нижегородский политолог Александр Прудник прокомментировал результаты выборов губернатора Нижегородской области. Напомним, выборы прошли 9 сентября 2018 года, и наибольшее количество голосов - 67,75% - набрал Глеб Никитин.

- Эти выборы были одними из самых технологичных, проводимых в Нижегородской области. Они прошли прозрачно, спокойно и с предсказуемым результатом, - отметил эксперт.

Он напомнил, что явка чуть превысила 40%. И одни говорят, что явка слишком низкая, другие уверяют, что она нормальная. Прудник склоняется ко второму варианту.

- Конечно, были региональные выборы с явкой 50-60%, но это происходит лишь в том случае, если проводятся специальные мероприятия по повышению явки. На этих выборах никто из участников предвыборной кампании не проводил специальных мероприятий по искусственному повышению явки. Так что мы увидели, что уровень естественной мобилизации избирателей на выборах в регионе - приблизительно 40%, - считает Прудник.

Вместе с тем политолог подчеркнул, что больше всех в повышении явки были заинтересованы оппозиционные кандидаты, поскольку более высокая явка мобилизует протестный электорат. И явка повышается, а уровень поддержки лидирующего кандидата снижается.

- Однако они ничего не делали, поэтому им жаловаться не на что, да и претензии предъявлять некому. Надо было самим проводить другую избирательную кампанию, - заявил Прудник.

Политолог добавил, что многие прошедшую избирательную кампанию окрестили скучной. Однако делать ее таковой задача оппозиционных кандидатов, а никак не лидирующего кандидата.

- У соперников был только один путь противостоять высококвалифицированной технологии - резко повышать эмоциональный градус предвыборной кампании. Обращаться в первую очередь к эмоциям, будить несколько разочарованное и ушедшее в себя население, предлагать другой вариант будущего, - сказал собеседник «Комсомолки». – Они для этого и существуют, но они этого не сделали вообще.