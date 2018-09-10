Выборы депутата ГД РФ от Нижегородской области проходили в 78 зарубежных странах

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-10T14:40:10+03:00

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91 избирательный участок работал в 78 зарубежных странах на выборах депутата Государственной думы РФ по округу №129 от Нижегородской области 9 сентября. Об этом сообщила председатель облизбиркома Оксана Кислицына.

По словам члена избиркома Максима Фомичева, 72 из 78 стран приписаны к Советскому району Нижнего Новгорода и шесть - к Нижегородскому району. Фактически в голосовании приняли участие 9 302 из 11 056 человек (84,06%).

- Большинство стран обеспечило стопроцентную явку. Самая низкая явка была в Македонии (10,26%). Затем идут Ямайка (21,96%), Гана (46,43%), Никарагуа (67,12%), Эфиопия (60%), ЦАР - 64,5%, Афганистан (96%) и Шри-Ланка (97,62%), - рассказал член избиркома.

Наибольшее количество голосов у Дмитрия Сватковского - 30,99%. Причем в Иране за его кандидатуру проголосовало 100% избирателей. За Татьяну Гриневич - 24,23%, за Олега Родина - 17,45%, а за Александра Круглова - 12,94%.