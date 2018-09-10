2018-09-10T14:35:12+03:00
Общество

33-летний Александр Макаров собирался поехать в Москву и исчез

От мужчины нет вестей со второго сентября
Светлана СТРОКАН
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Волонтеры разыскивают пропавшего в Нижнем Новгороде 33-летнего Александра Макарова.

Как сообщается на официальном сайте поисково-спасательного отряда "Волонтер", в Нижнем Новгороде второго сентября пропал 33-летний Александр Макаров. Согласно информации, мужчина собирался поехать в Москву и исчез.

Мужчина среднего телосложения и невысокого роста — 166 см. У пропавшего русо-рыжеватые волосы и серые глаза. В день исчезнования был одет в сине-голубой джинсовый пиджак и джинсы, голубую рубашку и кроссовки. При себе была серая дорожная сумка, черный рюкзак и документы.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, необходимо связаться с волонтерами просят связаться с ними по телефону 8(831) 291-51-51.

Напомним, в Нижегородской области разыскивают девятилетнюю Машу Люлину и, уже больше месяца, 13-летнюю Машу Ложкареву.

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