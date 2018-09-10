Александр Суханов: «Это самые спокойные и прозрачные выборы в Нижегородской области за последние годы»

СЕГОДНЯ 14:31 2018-09-10T14:31:42+03:00

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Нижегородский политолог Александр Суханов прокомментировал результаты выборов губернатора Нижегородской области. Напомним, выборы состоялись 9 сентября 2018 года, и наибольшее количество голосов – 67,75% - набрал Глеб Никитин.

- Единый день голосования в Нижегородской области прошел спокойно и без существенных нарушений. Явка, как и ожидалось, оказалась на уровне 40%. Победители фактически определились. Никаких неожиданностей и сюрпризов. На мой взгляд, это самые спокойные, прозрачные выборы в Нижегородской области за последние годы. И это хорошо, - прокомментировал прошедшие выборы Александр Суханов.

По словам Александра Суханова, «профессиональные политологи и политтехнологи хорошо знают, что нормальная ситуация та, когда обывателю политика неинтересна».

- Для обывателя важнее и интереснее собственные проблемы: семья, дети, работа, дом. Политика для политиков, партий и политологов. Главный вывод можно сформулировать так: здоровое общество индифферентно политике и политическим коллизиям. А вот если политика и политики «достали» общество и граждан, тогда оно становится политизированным и активным, растут акции протеста и выдвигаются политические лозунги. Общество становится нестабильным, возникают угрозы разрушения политической системы, - отметил Суханов.

Александр Суханов отметил, что выборы в Нижегородской области прошли вполне в соответствии с той ситуацией, которая сложилась накануне выборов.

- Ожидаемо, Глеб Никитин получил более 65% голосов. Это и признание результатов его деятельности за время работы временно исполняющим обязанности главы региона, и кредит доверия со стороны нижегородцев на последующую деятельность, - добавил Александр Суханов.

Как подчеркнул Александр Суханов, выборы губернатора Нижегородской области прошли честно и открыто.

- Нарушений, которые могли бы повлиять на результат, зафиксировано не было. Это отмечает и областная избирательная комиссия, и ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области, выполнявший роль общественного повсеместного контроля. Нам остается дождаться объявления официальных итогов и поздравить победителей избирательной кампании, - заключил политолог.