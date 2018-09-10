День авиационных знаний прошел в Международном аэропорту Стригино

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-10T14:22:13+03:00

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Международный аэропорт Стригино провел День авиационных знаний для нижегородских школьников. Ребятам и их родителям подробно рассказали о работе аэропорта, об устройстве перрона и обслуживании самолетов.

- Первым пунктом экскурсии по традиции стало изучение работы стойки регистрации. Дети получили на память посадочные талоны и маркировки на багаж. После этого гостей ждал объезд перрона на аэродромном автобусе с подробным рассказом о воздушных судах, находящихся в тот момент на стоянке, а также о типах разметки и свойствах покрытия перрона, — рассказали сотрудники "Стригино".

Кульминацией мероприятия стало посещение салона ТУ-134 с последующей фотосессией. Все ребята и их родители смогли посидеть за штурвалом легендарного самолета и сделать несколько снимков на память.

В конце экскурсии все участники детского споттинга наблюдали работу наземных служб и познакомиться с наиболее распространенными единицами аэродромной техники. Кроме того, каждый ребенок смог примерить на себя форму работника службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов и посидеть за рулем пылесоса JetBroom.