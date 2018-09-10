2018-09-10T14:18:36+03:00
Политика

Предварительно за Глеба Никитина на выборах губернатора Нижегородской области 2018 проголосовали более 708 тысяч избирателей

В Нижегородской области подведены предварительные итоги голосования на выборах губернатора, состоявшихся 9 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижегородской области подведены предварительные итоги голосования на выборах губернатора, состоявшихся 9 сентября 2018 года. Явка составила 40,52%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

По словам председателя регионального избиркома Оксаны Кислицыной, больше всего голосов избирателей набрал Глеб Никитин - 67,75% (708 807).

- Следом идут Владислав Егоров - 16,63% (174 037), Александр Курдюмов - 6,5% (68 035), Галина Клочкова - 4,35% (45 559) и Александр Быков - 3,26% (34 135).

Также 9 сентября проходили выбор депутата Государственной думы по округу №129. Там лидером стал Дмитрий Сватковский, который набрал 47,34% голосов. Николай Рябов получил 22,32%, Татьяна Гриневич - 10,78%, Александр Круглов - 9,33% и Олег Родин - 4,48%. Явка на выборах депутата Госдумы составила 35,5%, на выборах депутата Законодательного собрания - 26,25%.

Кислицына добавила, что избирком продолжает прием документов от территориальных избирательных комиссий.

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