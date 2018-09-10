11 сентября введут временные ограничения движения транспорта

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-10T14:04:11+03:00

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В связи с проведением отборочного матча чемпионата Европы среди молодежных сборных России и Сербии на стадионе «Нижний Новгород» 11 сентября 2018 года вводятся временные ограничения движения личного транспорта.

С 14.00 до 23.00 будет закрыто движение по улице Самаркандской (на участке от улицы Бетанкура до улицы Совнаркомовской), по улице Должанской (на участке от дома №14а по улице Керченской до Волжской набережной), улице Керченской (на участке от улицы Должанской до улицы Совнаркомовской), улице Совнаркомовской (на участке от дома №7 по улице Мануфактурной до улицы Керченской), улице Бетанкура (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной). Ограничения не касаются автомобилей, имеющих транспортный разрешительный документ Российского футбольного союза.

В это же время будет закрыто движение по улице Совнаркомовской (на участке от улицы Самаркандской до Волжской набережной), Волжской набережной (на участке от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура), улице Карла Маркса (на участке от дома №1б по улице Бетанкура до улицы Бетанкура).

Обращаем внимание, что с 16.00 до 23.00 минут 11 сентября 2018 года на указанных участках улично-дорожной сети будет организовано перемещение транспортных средств.

Департамент транспорта и связи администрации города рекомендует водителям заранее выбирать пути объезда.