2018-09-10T13:17:30+03:00
Общество

Нижегородские аграрии заготовят кормов для животноводства с запасом на полтора-два года

В настоящее время заготовлено 20 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота
Светлана СТРОКАН
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С учётом прошлогодних запасов нижегородские аграрии планируют заготовить кормов для животноводства с запасом на 1,5-2 года. Об этом заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов.

- Кормозаготовительная кампания в регионе идет уверенными темпами, - сообщил исполняющий обязанности министра. - На предстоящую зимовку скота необходимо заготовить не менее 25 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов на условную голову скота. Сегодня в среднем по региону этот показатель достиг 20 центнеров кормовых единиц.

По данным регионального минсельхоза, по состоянию на 5 сентября 2018 года заготовлено 210,4 тысяч тонн (89,6%) сена, 594,9 тысяч тонн (113%) сенажа, 165 тысяч тонн (23,8%) силоса. Зернофураж засыпан в объеме 192,2 тысяч тонн (77,7%). Кроме того, аграрии приступили к уборке кукурузы на силос. Убрано 1,8 тысяч гектаров (6,8%).

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