Бывший министр культуры Сергей Горин победил на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода
Бывший министр культуры Нижегородской области Сергей Горин одержал победу на дополнительных выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода шестого созыва. Об этом стало известно на сайте областной избирательной комиссии 10 сентября.
Согласно опубликованным данным, за Горина в единый день голосования 9 сентября свои голоса отдали 3 тысячи 572 нижегородца.
За кандидата Михаила Завьялова проголосовали 1 321 человек, за Дмитрия Николаева 745, Антона Москаленко - 464. Алексей Репников получил голоса 232 избирателей.
Число действительных избирательных бюллетеней составило 6 тысяч 334.
Напомним также, что Артем Баранов победил на выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области.
На выборах депутата Госдумы РФ седьмого созыва по нижегородскому ОИК №129 наибольшее количество голосов набрал Дмитрий Сватковский.