2018-09-10T12:43:16+03:00
Общество

Бывший министр культуры Сергей Горин победил на довыборах в Гордуму Нижнего Новгорода

За кандидата проголосовали 3,5 тысяч избирателей
Светлана СТРОКАН
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Бывший министр культуры Нижегородской области Сергей Горин одержал победу на дополнительных выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода шестого созыва. Об этом стало известно на сайте областной избирательной комиссии 10 сентября.

Согласно опубликованным данным, за Горина в единый день голосования 9 сентября свои голоса отдали 3 тысячи 572 нижегородца.

За кандидата Михаила Завьялова проголосовали 1 321 человек, за Дмитрия Николаева 745, Антона Москаленко - 464. Алексей Репников получил голоса 232 избирателей.

Число действительных избирательных бюллетеней составило 6 тысяч 334.

Напомним также, что Артем Баранов победил на выборах депутата Законодательного собрания Нижегородской области.

На выборах депутата Госдумы РФ седьмого созыва по нижегородскому ОИК №129 наибольшее количество голосов набрал Дмитрий Сватковский.

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