2018-09-10T12:14:17+03:00
Общество

В Дзержинском детском лагере неизвестный похищал деньги

Также прокуроры установили, что на должность врача была фиктивно трудоустроена гражданка
Светлана СТРОКАН
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Прокуратура установила факт фиктивного трудоустройства врача в детском лагере в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 10 сентября 2018 года

Согласно информации, в одном из детских лагерей, расположенных на территории Дзержинска, установлены факты ненадлежащего медицинского обслуживания детей, а также факты хищения денежных средств.

Так, в лагерь на должность врача была фиктивно трудоустроена гражданка. Отмечается, что женщина не работала и зарплату не получала.

- Денежные средства были похищены неустановленным лицом, а медицинское обслуживание детей не было обеспечено, - отметили в прокуратуре.

По данным фактам прокуратура внесла представление главе администрации Дзержинска, по результатам которого начальник лагеря и бухгалтер были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств.

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