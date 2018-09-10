2018-09-10T12:03:59+03:00
Общество

Поэтический баттл «Скажи-ка, дядя…» состоится в Автозаводском районе

Мероприятие приурочено к 206-й годовщине Бородинского сражения
Светлана СТРОКАН
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11 сентября 2018 года в 14.00 в библиотеке Центра семейного чтения Автозаводского района на улице Плотникова,2 состоится поэтический баттл «Скажи-ка, дядя…». Мероприятие приурочено к 206-й годовщине Бородинского сражения.

- В ходе акции ребята познакомятся с историей Отечественной войны 1812 года и ее главного сражения - Бородинской битвы, а также посмотрят короткометражный фильм «Аты-баты. Бородинское сражение», — рассказали организаторы.

Юным автозаводцам представится возможность прочесть стихотворение.

Михаила Лермонтова «Бородино» по ролям.

Справка

Бородинская битва 1812 года состоялась 26 августа (7 сентября) 1812 года у деревни Бородино, в 125 км к западу от Москвы. Сражение, продлившееся всего один день, сохранилось в истории планеты как одно из самых важных мировых событий. Этот удар Наполеон предпринял, рассчитывая быстро покорить Российскую Империю, но его планам не суждено было сбыться. Считается, что именно битва при Бородино стала первым этапом падения знаменитого завоевателя

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