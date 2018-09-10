2018-09-10T11:47:11+03:00
Общество

С 28 сентября на четырех участках дорог в Нижегородской области вводятся временные ограничения

В связи с сужением проезжей части организуют реверсивное движение
Светлана СТРОКАН
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С 28 сентября 2018 года на четырех участках дорог в Нижегородской области вводится реверсивное движение в связи с сужением проезжей части.

До 31 октября 2018 года будет ограничено движение на подъезде к селу Дмитровское и деревне Кашниково от автодороги Красные Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга в Краснобаковском районе; а также на участке дороги ЛукояновГагиноСалганыУразовка в Гагинском районе. Схема объезда опубликована на сайте ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог»: http://www.guadno.nnov.ru/?id=6409

Еще на двух участках дорог движение будет ограничено до 31 мая 2019 года. Согласно прилагаемой схеме будет организовано движение на участке дороги Арья – Тонкино – Шаранга - граница Республики Марий Эл в Тонкинском районе и на участке дороги Починки – Наруксово – Новониколаевка – Коммунар в Починковском районе.

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