За сутки в Нижегородской области сгорели две бани, автомобиль и две квартиры

СЕГОДНЯ 10:02 2018-09-10T10:02:10+03:00

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9 сентября сгорела баня в деревне Сосновка Большемурашкинского района площадью 12 квадратных метров. Об этом стало известно от сотрудников ГУ МЧС России по Нижегородской области. Причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

В этот же день в пожарную часть поступило сообщение о пожаре в бане в деревне Фролищи Володарского района. Возгорание обнаружили поздно — дом и баню спасти не удалось. 68-летняя хозяйка получила ожоги 1-2 степени. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.

Справка

9 сентября поступили сообщения о 10-ти пожарах, произошедших в Нижегородской области, один из них зарегистрирован в областном центре. Личным составом пожарно-спасательных подразделений были спасены четыре человека, в том числе ребенок. Еще 42 человека, в том числе пять детей, были эвакуированы. В итоге сгорели две квартиры, восемь строений и автомобиль.