Приволжский медицинский университет перешёл на цифровые учебники

СЕГОДНЯ 09:26 2018-09-10T09:26:21+03:00

Студентам и преподавателям открыт доступ к более 500 версий электронных пособий

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Всем обучающимся и сотрудникам медицинского университета предоставлен бесплатный и безлимитный доступ к крупнейшей электронной библиотечной системе «Консультант студента».

ЭБС содержит более 500 полнотекстовых версий электронных учебных пособий, мультимедийных материалов по изучаемым студентами-медиками дисциплинам. Информация доступна со всех типов устройств пользователей.

Электронные учебники полностью соответствуют печатным изданиям, имеющимся в фонде библиотеки.

- Выбор между “цифрой” или традиционным бумажным учебником остаётся за студентом, однако мы заметили, что всё чаще наши обучающиеся используют электронные материалы, которые самостоятельно находят в Интернете. Университет пошёл им на встречу и предоставил свободный доступ к авторитетному, актуальному и достоверному источнику информации, - сообщил руководитель пресс-службы ПИМУ Алексей Никонов.