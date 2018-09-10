Приволжский медицинский университет перешёл на цифровые учебники
Всем обучающимся и сотрудникам медицинского университета предоставлен бесплатный и безлимитный доступ к крупнейшей электронной библиотечной системе «Консультант студента».
ЭБС содержит более 500 полнотекстовых версий электронных учебных пособий, мультимедийных материалов по изучаемым студентами-медиками дисциплинам. Информация доступна со всех типов устройств пользователей.
Электронные учебники полностью соответствуют печатным изданиям, имеющимся в фонде библиотеки.
- Выбор между “цифрой” или традиционным бумажным учебником остаётся за студентом, однако мы заметили, что всё чаще наши обучающиеся используют электронные материалы, которые самостоятельно находят в Интернете. Университет пошёл им на встречу и предоставил свободный доступ к авторитетному, актуальному и достоверному источнику информации, - сообщил руководитель пресс-службы ПИМУ Алексей Никонов.