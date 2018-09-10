2018-09-10T09:26:57+03:00
Общество

Нижегородский «Старт» уступил шведскому «Теллусу»

Матч по хоккею с мячом прошел 9 сентября
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородский «Старт» провел третий матч в шведском городе Уппсала. Соперником стала шведская команда «Теллус».

Счет открыли шведы в середине первого тайма. Вскоре Евгений Корев с пенальти сравнял результат. Потом буквально в течение одной минуты команды обменялись забитыми угловыми – на гол Станислава Исмагилова ответил Тобиас Бьерклунд. Концовка тайма осталась за шведами, которые к перерыву повели – 4:3.

Но второй тайм остался за шведской командой. После трех пропущенных мячей наш тренерский штаб взял тайм-аут, после чего Александр Степанов один гол отыграл – 4:7. Но шведы забили опять, и героические усилия нижегородцев организовать погоню почти увенчались успехом, но в итоге – 7:8.

Победу в весьма результативном матче одержали шведские хоккеисты – 8:7.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки в Нижегородской области сгорели две бани, автомобиль и две квартиры
Приволжский медицинский университет перешёл на цифровые учебники
Глеб Никитин набрал 67,75% голосов на выборах губернатора Нижегородской области
"Три обращения о нарушениях оказались фейками" - Семенов
Александр Быков назвал предварительные результаты выборов губернатора Нижегородской области предсказуемыми
Галина Клочкова: "Роль женщины на выборах сильно недооценена"
Денис Москвин: "Мы выбираем, прежде всего, личность"
Явка на выборах губернатора Нижегородской области 2018 на 22:30 составила более 45%
"Активность избирателей превысила наши ожидания" - Глеб Никитин
Владимир Панов: "Выборы губернатора - это точка отсчета"
Глеб Никитин: "Все кампании прошли в честной конкурентной борьбе"
ХК «Торпедо» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 6:5
Самолет из Уфы в Нижний Новгород задерживается на 4,5 часа
Избирательные участки для голосования на выборах губернатора Нижегородской области 2018 закрылись
Из магазина в Нижегородской области украли сладости и алкоголь
Явка на выборы губернатора Нижегородской области 2018 составила больше 14 процентов
Нижегородцы смогут пройти бесплатную стажировку в Японии