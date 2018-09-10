Нижегородский «Старт» уступил шведскому «Теллусу»

СЕГОДНЯ 09:24 2018-09-10T09:26:57+03:00

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Нижегородский «Старт» провел третий матч в шведском городе Уппсала. Соперником стала шведская команда «Теллус».

Счет открыли шведы в середине первого тайма. Вскоре Евгений Корев с пенальти сравнял результат. Потом буквально в течение одной минуты команды обменялись забитыми угловыми – на гол Станислава Исмагилова ответил Тобиас Бьерклунд. Концовка тайма осталась за шведами, которые к перерыву повели – 4:3.

Но второй тайм остался за шведской командой. После трех пропущенных мячей наш тренерский штаб взял тайм-аут, после чего Александр Степанов один гол отыграл – 4:7. Но шведы забили опять, и героические усилия нижегородцев организовать погоню почти увенчались успехом, но в итоге – 7:8.

Победу в весьма результативном матче одержали шведские хоккеисты – 8:7.