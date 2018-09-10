Глеб Никитин набрал 67,75% голосов на выборах губернатора Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:16 2018-09-10T09:16:45+03:00

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В Нижегородской области подведены предварительные итоги выборов губернатора. Напомним, выборы состоялись в воскресенье, 9 сентября 2018 года.

- Сейчас мы подводим только предварительные итоги, но наибольшее число голосов избирателей – 67,75% набрал Глеб Сергеевич Никитин, за ним следует Владислав Егоров – у него 16,63%, далее – Александр Курдюмов с 6,5%. Галина Клочкова набрала 4,35%, а Александр Быков – 3,26%, - сообщила председатель ЦИК Нижегородской области Оксана Кислицына.

По словам Оксаны Кислицыной, явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 40,52%.

В этот же день проходили также выборы депутата Государственной думы по 129 избирательному округу – здесь лидером стал Дмитрий Сватковский, набравший 47,34%. Николай Рябов получил 22,32%, а Татьяна Гриневич – 10,78%. Явка на выборах депутата Госдумы составила 35,5%, на выборах депутата Законодательного собрания – 26,25%.