"Три обращения о нарушениях оказались фейками" - Семенов

СЕГОДНЯ 01:50 2018-09-10T01:50:29+03:00

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Глава Ситуационного центра Евгений Семенов в телемарафоне "Ночь после выборов" на телекомпании "Волга" прокомментировал ситуацию с нарушениями, о которых заявили нижегородцы в ходе выборов главы региона.

- Мы получили семь обращений, два из них подтвердились, три нет, они оказались фейками - пояснил он.

По его словам, остальные обращения пока находятся в процессе анализа.

Сравнивая ситуацию с мартовскими выборами, Семенов сказал, что та кампания была острее нынешней. Тогда к ним поступили 43 обращения, а сейчас только семь. Эта кампания была спокойной, - сказал глава Ситуационного центра.

Напомним, по последним данным, обработаны уже почти 80% бюллетеней. Глеб Никитин набрал 68,43%, Владислав Егоров - 16,27%, Александр Курдюмов - 6,41%, Галина Клочкова - 4,23%, Александр Быков - 3,24%.