2018-09-10T01:11:19+03:00
Политика

Александр Быков назвал предварительные результаты выборов губернатора Нижегородской области предсказуемыми

Юлия ИСАЕВА
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Кандидат в губернаторы Нижегородской области от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" Александр Быков в прямом эфире телекомпании "Волга" назвал предварительные результаты выборов предсказуемыми.

- В принципе, результаты предсказуемые, но три процента - тоже результат. Что мне понравилось? Мы с моими даже не оппонентами, а коллегами, присутствовали на дебатах. У всех желание сделать область лучше, помочь людям, - отметил Быков.

Говоря о Стратегии развития Нижегородской области, он заявил, что весь документ не прочитал, остановился на вопросах, которые касаются пенсионеров.

- Нашел ответы на вопросы, но не на все. Стратегия - не основа, а черновой вариант. Его же, я думаю, будут перерабаотывать, жизнь меняется, - сказал Быков.

Напомним, по последним данным, обработаны уже почти 80% бюллетеней. Глеб Никитин набрал 68,43%, Владислав Егоров - 16,27%, Александр Курдюмов - 6,41%, Галина Клочкова - 4,23%, Александр Быков - 3,24%.

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