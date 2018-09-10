Галина Клочкова: "Роль женщины на выборах сильно недооценена"

СЕГОДНЯ 00:32 2018-09-10T00:32:17+03:00

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Депутат Заксобрания и кандидат в губернаторы Нижегородской области от "Справедливой России" Галина Клочкова отметила, что избирательная комиссия прошла очень хорошои спокойно. Она сообщила об этом в эфире на "Волге" в телемарафоне "Ночь после выборов".

- Вот этого отношения ко мне, как к экзотическому члену гонки, не было. Я столько много узнала хорошего и доброго о своей работе, о себе. Профессиональная работа политика должна на чем-то базироваться. Когда мне писали мои ученики, что пойдут за меня голосовать, - ради этого стоило выходить в публичное пространство, хотя я этого боялась, - сказала она.

По словам Клочковой, роль женщины на выборах сильно недооценена.

- Женщина выходит в прямой эфир дебатов, мужчины мягчеют. Появляются личности, характеры. Кампания не становится бешеной, а становится тонкой.В кампании были люди, которые знают друг друга уже давно. Для моих оппонентов это было возможностью продолжать то, что они делают. Есть чему поучиться.