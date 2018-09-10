Явка на выборах губернатора Нижегородской области 2018 на 22:30 составила более 45%

СЕГОДНЯ 00:01 2018-09-10T00:01:39+03:00

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Избирательная коммия Нижегородской области продолжает подсчет голосов жителей на выборах главы региона. По данным на 22.30, в голосовании приняли участие 45,63% жителей при 36,34% обработанных протоколов.

Лидирует Глеб Никитин. За него отдали свои голоса 71,04 % избирателей. На втором месте Владислав Егоров - 15,21%, затем Александр Курдюмов – 5,86% голосов. Четвертое место у Галины Клочковой – 3,80%, пятое - Александр Быков, за которого проголосовали 2,88% человек.

- Данные постоянно меняются. На 218 избирательных участках в Нижегородской области у нас были использованы КОИБы, 31 участок был оснащен КЭГами. На всех остальных избирательных участках изготовление протоколов об итогах голосования проходит при помощи машиночитаемого QR-кода, что тоже ускоряет процедуру заведения данных итоговых протоколов в систему ГАС «Выборы». Процесс подсчета голосов продолжается, - заявила руководитель облизбиркома Оксана Кислицына.