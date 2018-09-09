2018-09-09T23:47:30+03:00
Политика

"Активность избирателей превысила наши ожидания" - Глеб Никитин

Юлия ИСАЕВА
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Глеб Никитин, который сейчас исполняет обязанности губернатора Нижегородской области, тоже прокомментировал в эфире "Ночи после выборов" прошедшую избирательную кампанию. По его словам, активность избирателей превысила ожидания.

Он уделил особое внимание Стратегии развития региона, за которую нижегородцы сегодня также отдавали свои голоса.

- Гарантией того, что все желания нижегородцев будут реализрованы, во-первых, является будущий избирательный процесс. Во-вторых, доверие нижегородцев. Его можно завоевать, а можно потерять. Наша задача - не останавливаться на достигнутом. Предложения должны быть реализованы - само собой, но я хотел бы отметить, что мы запустили необратимый процесс. Он продолжается. Предложения, которые еще будут поступать, мы включим в документ. Это новый формат диалога общество - власть. Мы должны фомировать обратную связь по каждому предложению, - заявил Никитин.

Он поблагодарил всех, кто пришел сегодня на избирательные участки. Он добавил, что для нижегородцев было очень важно выразить свою гражданскую позицию.

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