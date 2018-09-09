Владимир Панов: "Выборы губернатора - это точка отсчета"

СЕГОДНЯ 23:14 2018-09-09T23:14:56+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов назвал завершившиеся в регионе выборы важными. Об этом он заявил в ходе телемарафона "Ночь после выборов" на нижегородской ТК "Волга".

Сначала он прокомментировал выборы депутата в Госдуму от Нижегородской области.

- Я по-особому слежу за выборами. Эта кампания была сложная. Депутату важно понимать, какие проблемы у жителей, - добавил глава города.

Он пообещал поделиться с выбранным кандидатом своим опытом.

- Самая сложная работа - когда депутат по одномандатному округу. Тут необходим, постоянный прямой контакт с жителями.когда ты работаешь в Госдуме, за неделю сложно объекхать весь округ и организовать прямой контакт, - сказал Панов.

Он посоветовал будущему депутату Госдумы уделять особое внимание работе с избирателями.

- Я назвал бы эти выборы важными. Выборы губернатора - это точка отсчета для города. Не просто с точки зрения рабочего взаимоотношения. Ведь нужновыбрать единомышленника. Если говорить о предстоящем 700-летии Нижнего Новгорода.. Это колоссальная ответственность, город нужно подготовить.