2018-09-09T22:00:17+03:00
Общество

Глеб Никитин: "Все кампании прошли в честной конкурентной борьбе"

Юлия ИСАЕВА
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Сегодня, 9 сентября 2018 года, в Нижегородской области прошли выборы губернатора. Участки закрылись в 20:00. Как подчеркнул глава региона Глеб Никитин, в единый день голосования прошли выборы различного уровня.

- Все кампании прошли в честной конкурентной борьбе. Кандидаты были представлены партиями, также участвовали самовыдвиженцы. Политическими партиями и общественными организациями были направлены наблюдатели для проведения контроля. Только при Общественной палате Нижегородской области были аккредитованы 1200 наблюдателей. Был создан Ситуационный центр. По имеющейся сейчас информации от Ситуационного центра и регионального избиркома, никаких нарушений, которые могли бы повлиять на ход выборов, не зафиксировано, - заявил он.

По данным регионального избиркома явка на 18 часов на выборах губернатора составила 33,83 процента.

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