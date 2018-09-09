ХК «Торпедо» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 6:5

СЕГОДНЯ 20:56 2018-09-09T22:40:41+03:00

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» сегодня, 9 сентября, обыграл «Барыс» из Астаны. Матч завершился за счетом 6:5.

В первом периоде нижегородцы не забросили ни одну шайбу в ворота противника. На перерыв команды ушли со счетом 2:0 в пользу «Барыса».

Во втором периоде в ворота «Торпедо» была заброшена еще одна шайба. Счет стал 3:0. На 30-й минуте Даниил Ильин принес нижегородской команде первый гол. Через шесть минут шайбу забросил Дамир Жафяров. Счет изменился на 2:3. На этом команды отправились на перерыв.

В третьем периоде "Барыс" забросил четвертую шайбу, но через минуту нижегородский хоккеист Эндрю Кейлоф сделал счет 3:4. На 46-й минуте "Барыс" снова забил гол.

На 50-1 и 52-й минуте "Торпедо" забросили еще шайбы, сравняв счет. На перерыв хоккеисты разошлись со счетом 5:5. Нижегородцы выбили победу в овертайме. Победную шайбу забросил Эндрю Кейлоф.

Следующую игру "Торпедо" сыграет 12 сентября. Их противником станет клуб "Салават Юлаев2 из Уфы.