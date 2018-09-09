Самолет из Уфы в Нижний Новгород задерживается на 4,5 часа

СЕГОДНЯ 20:25 2018-09-09T20:26:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 9 сентября 2018 года, задерживается авиарейс из Уфы в Нижний Новгород. Об этом говорят данные онлайн-табло на сайте нижегородского международного аэропорта «Стригино».

Согласно информации, самолет должен был приземлиться в 18:20. Однако на данный момент время ожидания прибытия – 22:50. Причины задержки не уточняются.

Рейс выполняет российская авиакомпания UTair. Номер рейса – UT-176.

Напомним, 4 сентября авиарейс А4-218 из Нижнего Новгорода в Ростов-на-Дону задержали на семь часов. Изначально самолет должен был вылететь из приволжской столицы в 11:20, этого не случилось. Представители авиакомпании сослались на неисправность борта. Позже в Нижний Новгород из Краснодара вылетел резервный самолет Sukhoi Superjet 100, рассчитанный на сто пассажиров.

Также 28 августа туристы не могли вылететь из Сочи в Нижний Новгород. Рейс задержали почти на семь часов.