2018-09-09T20:00:09+03:00
Общество

Избирательные участки для голосования на выборах губернатора Нижегородской области 2018 закрылись

Юлия ИСАЕВА
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В 20:00 в Нижегородской области закрылись все избирательные участки, на которых сегодня люди отдавали свои голоса на выборах губернатора.

Всего были 2171 постоянных и 3 временных избирательных участка. Единый день голосования стартовал в 8:00.

По данным на 18:00, уже проголосовало 33,83 процентов от общего количества жителей региона. Самыми активными по-прежнему остаются жители Починковского района - 77,99 процентов, Дивеевского района - 76,94 процента и Шаранговского района - 73,79 процентов. Самые низкие показатели у Дзержинска - чуть больше 17 процнтов и у Кстова - чуть больше 18 процентов.

Выбрать депутата, который представит Нижегородскую область в Государственной думе РФ, пришло немного меньше нижегородцев – 28,48 процентов.

За депутатов Законодательног собрания Нижегородской области проголосовало только 19,77 процентов нижегородцев.

Напомним, «Комсомолка» ведет прямую трансляцию выборов губернатора Нижегородской области.

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