Из магазина в Нижегородской области украли сладости и алкоголь

СЕГОДНЯ 14:12 2018-09-09T14:13:21+03:00

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Необычную кражу из магазина раскрыли полицейские Лысковского района по горячим следам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Заявление о краже поступило в дежурную часть ОМВД России по Лысковскому району 6 сентября. Оно было написано директором одного из торговых заведений города. Из заявления полицейские узнали, что злоумышленники похитили кондитерские изделия и алкогольную продукцию на общую сумму более четырех тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления причастен ранее не судимый 65-летний местный житель. Стражи правопорядка нашли его и изъяли похищенное имущество. Против местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Дзержинские полицейские на одной из автодорог остановили автомобиль, где при досмотре было обнаружено подозрительное вещество. Проведенное исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим. И имеет массу 0,324 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.