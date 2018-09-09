Явка на выборы губернатора Нижегородской области 2018 составила больше 14 процентов

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-09T13:45:44+03:00

Нижегородцы выбирают не только губернатора, но голосуют и за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года

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Поданным Избирательной комиссии Нижегородской области явка на избирательные участки составила 17,07 процентов.

Напомним, 9 сентября проходят выборы губернатора Нижегородской области 2018. Кроме того, жители области будут выбирать депутата в Государственную думу РФ, а также несколько депутатов в Законодательное собрание Нижегородской области. Также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В этот же деть состоится голосование за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.

Сегодня в Нижегородской области открылись все 2 171 постоянный и 3 временных избирательных участка. Все они будут открыты с 8.00 до 20.00.

Все кандидаты в губернаторы Нижегородской области уже проголосовали на своих участках и призвали всех жителей области также прийти на избирательные участки.