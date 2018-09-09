2018-09-09T13:09:45+03:00
Общество

Нижегородцы смогут пройти бесплатную стажировку в Японии

Стажировку могут пройти представители малого и среднего бизнеса
Юлия ДАНЧЕНКО
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18 и 19 октября в Японском центре пройдет отборочный семинар по теме «Управление малыми и средними предприятиями». Слушатели, показавшие наилучшие результаты, смогут с 3 по 10 декабря пройти бесплатную стажировку в Токио. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Во время стажировки все расходы: проживание и оплата медицинской страховки, берет на себя правительство Японии. В стане Восходящего солнца практические занятия будут проходить на реальных японских малых и средних предприятиях, где российские стажеры будут исполнять функции управленческого состава.

Приять участие в конкурсе могут управляющие и руководители малых и средних предприятий, а также начинающие предприниматели, представители региональных и муниципальных органов власти, занимающиеся политикой в сфере малого и среднего бизнеса.

Заявки на участие в семинаре принимаются не позднее 1 октября. Заполненную анкету-заявку можно направить по электронному адресу: n.driven@jc.org.ru.

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