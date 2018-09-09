152 тысячи особей стерляди и сазана выпущено в водоемы Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-09T12:52:45+03:00

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152 тысячи особи молоди стерляди и сазана выпущено в водоемы Нижегородской области в 2018 году в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Об этом сообщил руководитель регионального комитета госохотнадзора Николай Бондаренко.

Все мальки стерляди и сазана, которых выпустили в этом году в водоемы, выращены в Мулинском рыбхозе.

- Прежде чем повзрослеть и дать новое потомство, мальки стерляди должны прожить еще 2-3 года. До этого рубежа дойдут не все рыбки. Согласно научным данным, средняя выживаемость – всего два процента. Но в Нижегородской области этот показатель выше в десятки раз. Причина – намного более строгий, чем в других регионах, контроль над неукоснительным соблюдением природоохранного законодательства, - пояснили в Мулинском рыбном хозяйстве.

Зарыбление проходило на акваториях Чебоксарского и Горьковского водохранилищ. Всего выпущено 34,7 тысяч особей молоди стерляди и 117,5 тысяч - сазана.