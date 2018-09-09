Явка на выборах губернатора Нижегородской области 2018 составила больше пяти процентов
По данным Избирательной комиссии Нижегородской области на 10.00, в нашем регионе проголосовало 5,20 процентов всех жителей области.
Кроме того, было зафиксировано две жалобы.
- Обе они связаны с тем, что нижегородцы не могут дозвониться на «горячую линию», - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в Избиркоме.
Напомним, 9 сентября проходят выборы губернатора Нижегородской области 2018. Кроме того, жители области будут выбирать депутата в Государственную думу РФ, а также несколько депутатов в Законодательное собрание Нижегородской области. Также в 27 районах области и четырех городских округах состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
В этот же деть состоится голосование за Стратегию развития Нижегородской области до 2035 года.
Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.