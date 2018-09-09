2018-09-09T11:23:08+03:00
Общество

В Нижегородской области в ближайшее время пройдут грозы

Гроза продлится до конца дня
Юлия ДАНЧЕНКО
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В ближайшие один – три часа местами в Нижегородской области пройдут грозы. К счастью, непогода захлестнет не весь регион, а только северную часть области. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Нижегородцам, которых коснутся грозы, придется настроится на то, что непогода продлится до конца дня. Так что лучше заранее сходить везде, куда вы планировали. Например, зайти на избирательный участок и в магазин.

Во время грозы держитесь подальше от электропроводки, антенн, не стойте у окон и дверей. Если гроза застала вас на улице, не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими, держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно скорее спрятаться в магазине или жилом доме.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде или мотоцикле.

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