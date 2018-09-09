Новый профессиональный праздник появился в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:01 2018-09-09T10:01:46+03:00

В эти выходные отмечается День работника охотничьего хозяйства

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В Нижегородской области впервые отмечается День работника охотничьего хозяйства Нижегородской области. Он совпадает с неофициальным праздником «Днем охотника». Об этом сообщили в региональном комитете госохотнадзора.

В дальнейшем этот праздник будет отмечаться во вторую субботу сентября. Соответствующие изменения были внесены в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области»

- Отрасль охотничьего хозяйства является неотъемлемой составляющей природопользования, - сообщил руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко. - Профессиональные охотники учувствуют в проектах по воспроизводству охотничьих животных и регулируют численность опасных видов хищников (волков, медведей, лисиц), которые являются переносчиками опасных заболеваний, угрожающих жизни и здоровью человека.

В ведомстве напомнили, что благодаря совместной работе правительства, охотпользователей и охотников в Нижегородской области выросло количество лосей, медведей и рысей. По результатам государственного мониторинга, сейчас в области обитает 14,9 тысяч лосей (13,7 тысяч в 2017 году), 966 медведей (в 2017 году - 898 особей) и 303 рыси (в 2017 году - 235).