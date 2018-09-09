2018-09-09T09:49:09+03:00
Общество

Зарубежные пушкинисты приедут на «Болдинские чтения» в Нижегородскую область

На конференции ожидаются гости из Германии, Канады, Сербии, Эстонии и Японии
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» состоится XLVI Международная научная конференция «Болдинские чтения», сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В этом году на пушкинские чтения приедут ученые не только из регионов России, а также из Германии, Канады, Сербии, Эстонии и Японии.

Участники Чтений смогут не только обсудить литературоведческие проблемы, но и посетить , в Кроме того, пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию схода болдинских крестьян, решение которого сохранило господский дом семьи Пушкиных в Болдине.

Болдинские чтения состоятся 18 - 20 сентября.

Конференции проводятся в Болдине с 1969 года. Их учредителями стали Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино» и Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского. По материалам Болдинских чтений издаются одноименные научные сборники.

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