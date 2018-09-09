2018-09-09T09:41:25+03:00
Общество

Открылись все избирательные участки во время выборов губернатора Нижегородской области 2018

9 сентября проходит Единый день голосования
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Избирательной комиссии Нжегородской области рассказали, что все 2171 постоянных и 3 временных избирательных участка в Нижегородской области открылись.

9 сентября в в 8.00 стартовал Единый день голосования. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. Найти адрес участковой избирательной комиссии и адреса помещения для голосования можно на сайте ЦИК России или на сайте избирательной комиссии Нижегородской области.

Одной из первых на избирательном участке № 2551 в гимназии № 1 проголосовала руководитель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.

Как рассказала Оксана Кислицина, в Единый день голосования будут использоваться Комплексы электронного голосования (КЭГи) и Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Но и прежние стационарные ящик тоже будут на избирательных участках.

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