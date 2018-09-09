Общественные наблюдатели приступили к работе на избирательных участках

СЕГОДНЯ 08:38 2018-09-09T08:38:54+03:00

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Как только в Нижегородской области открылись избирательные участки, приступил к своей работе и Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области, координирующий работу общественных наблюдателей.

К семи часам утра 9 сентября все каналы связи в Ситуационном центре были приведены в рабочий режим. Сбоев в работе оборудования нет. Связь с общественными наблюдателями на всей территории Нижегородской области работает устойчиво.

Уже прошел и первый сеанс видеосвязи с наблюдателями.

- Первая волна мониторинга позволяет сделать вывод, что все предусмотренные законом процедуры по подготовке избирательных участков к открытию и началу голосования соблюдены. Избирательные участки в Нижегородской области открылись вовремя, голосование началось, - говорится в сообщении Ситуационного центра.