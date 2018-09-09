2018-09-09T08:38:54+03:00
Общество

Общественные наблюдатели приступили к работе на избирательных участках

Начал работу ситуационный центр Общественно палаты Нижегородской области
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как только в Нижегородской области открылись избирательные участки, приступил к своей работе и Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области, координирующий работу общественных наблюдателей.

К семи часам утра 9 сентября все каналы связи в Ситуационном центре были приведены в рабочий режим. Сбоев в работе оборудования нет. Связь с общественными наблюдателями на всей территории Нижегородской области работает устойчиво.

Уже прошел и первый сеанс видеосвязи с наблюдателями.

- Первая волна мониторинга позволяет сделать вывод, что все предусмотренные законом процедуры по подготовке избирательных участков к открытию и началу голосования соблюдены. Избирательные участки в Нижегородской области открылись вовремя, голосование началось, - говорится в сообщении Ситуационного центра.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области в ближайшее время пройдут грозы
Новый профессиональный праздник появился в Нижегородской области
Зарубежные пушкинисты приедут на «Болдинские чтения» в Нижегородскую область
Открылись все избирательные участки во время выборов губернатора Нижегородской области 2018
Избирком Нижегородской области стал лидером по качеству информирования избирателей
Нижегородцев приглашают принять участие в молодежном конкурсе социальной рекламы
Добираться до Пенсионного фонда в Сормове станет гораздо удобнее
В Шатках 22-летний парень изнасиловал свою знакомую на первое сентября
В Арзамасе пройдет первенство России по фехтованию
Матч "Торпедо" - "Витязь" завершился со счетом 4:1 в пользу нижегородцев
Высокая пожароопасность в нижегородских лесах сохранится до 14 сентября
Нижегородцев признали "Золотой семьей России"
Лук, гречневая крупа и яблоки подешевели в Нижегородской области
93% многоквартирных домов Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону
ФК «Нижний Новгород» сразится с «Уфой» 26 сентября
Дмитрий Черышев признан лучшим тренером ФНЛ в августе по версии болельщиков
Более 70 домов Кузнечихи будут подключены к централизованному водоснабжению