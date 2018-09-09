Избирком Нижегородской области стал лидером по качеству информирования избирателей

СЕГОДНЯ 08:31 2018-09-09T08:31:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Национальный общественный мониторинг составил рейтинг лучших избиркомов России. Избирком Нижегородской области вошел в тройку лидеров и занял второе место, сообщает ТАСС.

Избиркомы оценивались по качеству информирования избирателей, оперативности рассмотрения жалоб и открытости работы. В результате ассоциация наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) признала лидерами избиркомы Калининградской, Нижегородской и Ростовской областей.

Как отмечается в рейтинге, данная оценка региональных избиркомов проводилась в рамках проекта НОМ «Электоральный патруль» с 1 августа по 8 сентября.

Четвертое место, согласно представленному рейтингу, заняла Томская избирательная комиссия. Московская городская избирательная комиссия, Ярославская, Ульяновская, Иркутская областные избирательные комиссии поделили места с пятого по восьмое. Замыкают десятку лучших Красноярская краевая избирательная комиссия и Московская областная избирательная комиссия.