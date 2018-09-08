Нижегородцев приглашают принять участие в молодежном конкурсе социальной рекламы

СЕГОДНЯ 17:07 2018-09-08T17:07:45+03:00

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Прием работ на девятый Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», проводимый фондом «Мир молодежи» открыт до 20 сентября 2018 года.

- Это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения, — рассказали организаторы.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса http://tvoykonkurs.ru/ по двум основным номинациям: «социальный плакат» и «социальный видеоролик». Возраст участников – от 14 до 30 лет. Участие бесплатное.

Конкурс проходит по следующим темам: «Безопасность на транспорте – дело всех и каждого», «Доступная и качественная медицина», «Ответственный донор», «Молодежь за безопасность дорожного движения», «Свободная тема» (принимаются работы по любым другим актуальным социальным тематикам). Соорганизаторы: министерство транспорта Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, Федеральное медико-биологическое агентство, Главное управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Награждение победителей состоится в Москве в ноябре 2018 года. Все финалисты получат дипломы, а победители – ценные подарки.