Добираться до Пенсионного фонда в Сормове станет гораздо удобнее

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-08T15:06:39+03:00

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10 сентября 2018 года в целях обеспечения транспортного обслуживания посетителей и сотрудников Пенсионного фонда РФ в Сормовском районе будут изменены схемы движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок №8 и №35.

Движение автобусов, следующих от улицы Культуры в направлении улицы Баррикад, будет организовано по улицам Коминтерна, Щербакова, Станционной, Коминтерна, Баррикад и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по улицам Свободы, Коминтерна, Станционной, Щербакова, Коминтерна, улице Культуры.

Остановочный пункт «Улица Щербакова» появится на улице Станционной около Сормовского районного суда.

Напомним, в соответствии с поручением мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, разрабатывается новая городская маршрутная сеть общественного транспорта. Предложения жителей будут проанализированы и учтены при утверждении и внедрении новой маршрутной сети общественного транспорта Нижнего Новгорода.