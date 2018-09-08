2018-09-08T14:52:08+03:00
Общество

В Шатках 22-летний парень изнасиловал свою знакомую на первое сентября

28-летняя девушка попросила подвезти ее до дома
Светлана СТРОКАН
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Следователями Шатковского МСО СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании.

По версии следствия, 1 сентября 2018 года днем парень находился возле своего дома в поселке Лесозавод Шатковского района Нижегородской области. К обвиняемому подошла 28-летняя девушка, его знакомая и попросила отвезти ее до Лесогорска, так как у парня имелся автомобиль.

Молодой человек согласился, после чего, следуя по указанному ей маршруту, скрутил девушку и изнасиловал ее. После совершенного преступления он скрылся с места преступления.

5 сентября 2018 года потерпевшая обратилась с заявлением в следственные органы Следственного комитета России по Нижегородской области. В тот же день злоумышленник был задержан, в ходе допроса он отказался от дачи показаний, воспользовавшись положениями статьи 51 Конституции РФ.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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