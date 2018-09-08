В Арзамасе пройдет первенство России по фехтованию

СЕГОДНЯ 13:16 2018-09-08T13:16:38+03:00

Ожидается приезд около двух тысяч участников из 37 регионов

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18-25 октября в Арзамасе Нижегородской области будет проходить Первенство России по фехтованию среди юношей и девушек. На днях в администрации города состоялось заседание организационного комитета соревнований, в ходе которого были объявлены детали их проведения, сообщают организаторы – Федерация фехтования России и Спортивная федерация фехтования Нижегородской области.

Планируется, что Первенство 2018 станет самым массовым из 11-и уже проведенных в Арзамасе фехтовальных турниров всероссийского уровня. Ожидается приезд около двух тысяч участников из 37 регионов.

Площадку для проведения состязаний предоставит физкультурно-оздоровительный комплекс «Звездный», где установят 16 фехтовальных дорожек. Вход для зрителей будет бесплатным.