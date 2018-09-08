2018-09-08T12:19:26+03:00
Общество

Высокая пожароопасность в нижегородских лесах сохранится до 14 сентября

В 27 районах Нижегородской области действует запрет на посещение лесов
Светлана СТРОКАН
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Региональный департамент лесного хозяйства сообщает о высокой пожароопасности лесов, которая сохранится до 14 сентября.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в период с 8 по 14 сентября 2018 года местами по Нижегородской области сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

В связи с высокой пожароопасностью деплесхоз напоминает гражданам о правилах пожарной безопасности в лесах:

- Запрещено разводить костры даже вблизи водоемов, поджигать сухую траву на полях или полянах, пользоваться в лесу различными пиротехническими изделиями. Не следует оставлять в лесу бутылки или осколки стекла. Он могут сработать как зажигательные линзы. При обнаружении в лесу пожара, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, а также сообщить о возгорании по телефону прямой линии лесной охраны по Нижегородской области области: 8-800-100-94-00. Телефон работает круглосуточно.

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