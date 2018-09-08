2018-09-08T11:45:06+03:00
Общество

Нижегородцев признали "Золотой семьей России"

В конкурсе приняли участие более 3 тысяч семей из 85 субъектов Российской Федерации
Светлана СТРОКАН
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Нижегородцы Борис и Александра Верины заняли второе место в номинации «Золотая семья России» Всероссийского конкурса «Семья года».

- В 2018 году в конкурсе приняли участие более 3 тысяч семей из 85 субъектов Российской Федерации. Конкурс проходил под девизом «Моя семья – моя Россия» по пяти номинациям. В самой популярной номинации «Многодетная семья» отмечены 15 семей, в номинации «Молодая семья» – 19 семей, в номинации «Сельская семья» – 17 семей. Победителями в номинации «Семья – хранитель традиций» стали 18 семей, а «Золотыми семьями России» признаны 16 семей.

Торжественные мероприятия по итогам Всероссийского конкурса «Семья года» пройдут в Москве 21-23 ноября 2018 года. Семьи-победители будут приглашены для участия в двухдневной программе, включающей торжественную церемонию награждения, семейный праздник-знакомство, экскурсионную программу.

По итогам Всероссийского конкурса будет издана Почетная книга «Семья года. Россия 2018», включающая истории всех семей-победителей.

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