2018-09-08T09:54:35+03:00
Общество

Лук, гречневая крупа и яблоки подешевели в Нижегородской области

Также снизились цены на морковь, картофель и ржаной хлеб
Светлана СТРОКАН
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Лук, гречневая крупа и яблоки подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 27 августа по третье сентября 2018 года в регионе на 8,6% снизилась средняя цена на лук (с 26,5 до 24,2 рублей за кг), на 2,3% подешевела гречневая крупа (со 38,1 до 37,3 рублей за кг), на 5,1% — яблоки (с 95,9 до 91,1 рублей за кг). Лук стал стоить на два рубля дешевле, а яблоки - на четыре. Гречка подешевела на рубль.

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 27 августа в области снизились средние цены на морковь, картофель и ржаной хлеб.

Напомним, по информации Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 3,2% меньше среднероссийского показателя.

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