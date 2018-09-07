2018-09-07T17:50:49+03:00
Общество

93% многоквартирных домов Нижнего Новгорода готовы к отопительному сезону

Юлия ИСАЕВА
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В Нижнем Новгороде 93 процента многоквартирных домов получили паспорта готовности к осенне-зимнему отопительному периоду. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно информации, подготовка идет в соответствии с утвержденным графиком.

7 сентября 2018 года стало известно, что в 7 591 домах из 7 746 выполнены работы по промывке и опрессовке внутренних систем отопления. Централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений образования, культуры и спорта подготовлены на 97 процентов.

В государственную жилищную инспекцию Нижегородской области на согласование направлены 9 133 паспорта готовности МКД к осенне-зимнему периоду.

Что касается испытаний подведомственных сетей на прочность и плотность, то сейчас их испытания почти закончены. Объем выполненных работ составляет 99 процентов. Из 250 котельных профилактический ремонт завершен на 248 котельных (99 процентов).

Напомним, до конца 2018 года в Нижегородской области будут заменены 394 лифта в домах.

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