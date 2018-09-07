2018-09-07T17:34:12+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» сразится с «Уфой» 26 сентября

Юлия ИСАЕВА
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Сегодня, 7 сентября, определились даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России сезона-2018/19. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Согласно информации, ФК «Нижний Новгород» сразится с «Уфой» 26 сентября. Время начала игры пока еще не назначено.

Напомним, о том, кто станет соперником нижегородского клуба в матче 1/6 финала Кубка России стало известно во время жеребьевки 24 августа.

Чемпион России по футболу в составе владикавказской «Алании» и главный тренер «Локомотива-РПМ» Игорь Горелов считает, что у нижегородцев неплохие шансы, ведь «Уфа» сейчас сражается в Лиге Европы:

- У «Уфы» планы выше, чем Олимп-Кубок России, поэтому они будут беречь силы и не играть на полную. Благодаря другому приоритету противника у ФК «Нижний Новгород» есть все шансы победить и их больше, чем было бы, например, с «Зенитом». «Уфа» не обладает таким количеством игроков, как составы «Зенита», одинаковые по мощи.

Напомним, что в прошлом сезоне соперники уже встречались между собой именно на этой же стадии Кубка. Тогда в Дзержинске «Олимпиец» обыграл «Уфу» - 1:1 (4:1 по пенальти).

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