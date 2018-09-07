2018-09-07T17:32:04+03:00
Спорт

Дмитрий Черышев признан лучшим тренером ФНЛ в августе по версии болельщиков

Юлия ИСАЕВА
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Лучшим тренером Олимп-Первенства ФНЛ-2018/19 в августе 2018 года по версии болельщиков стал наставник ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев.

Голосование проходило на сайте ФНЛ. Черышев набрал 36,3% голосов, обогнав тренера «Авангарда» Игоря Беляева. На третьем месте оказался Виктор Булатов из «Спартака-2».

Напомним, «Нижний Новгород» в августе взял 10 очков из 15 возможных. Футболиты привезли по три очка из выездов в Сочи и Томск. Они проиграли лишь один раз.

Дмитрий Черышев возглавил клуб в июле 2018 года. Это случилось после того, как «Нижний Новгород» закрыл контракт с Николаем Писаревым.

До этого Черышев был главным тренером футбольного клуба «Мордовия». А его сын, полузащитник сборной России, Денис Черышев стал одним из самых результативных игроков проходящего этим летом чемпионата мира по футболу. Во многом именно благодаря его усилиям российская сборная дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.

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