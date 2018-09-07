Более 70 домов Кузнечихи будут подключены к централизованному водоснабжению

СЕГОДНЯ 16:13 2018-09-07T16:13:21+03:00

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7 сентября 2018 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов проинспектировал ход работ по строительству водопровода на улице Акварельная. В октябре 2018 года 75 домов в деревне Кузнечиха получат централизованное водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно информации, диаметр вновь проложенного водопровода составит 160 мм, общая протяженность сети – более двух с половиной километров. Работы ведутся с августа 2018 года.

По словам генерального директора «Нижегородского водоканала» Николая Николюка, на сегодняшний день выполнено около 40% работ. До 9 сентября будет завершена укладка еще 300 метров труб, что составит 52% от запланированного объема. Кроме того, уже смонтировано 7 колодцев. На площадке работают 3 ГНБ (горизонтально-направленное бурение), три экскаватора, 20 рабочих.

- Строительство водопровода ведется методом горизонтально направленного бурения. Параллельно работают три машины. Сначала планировали, что и две справятся, но тогда мы ушли бы в ноябрь, а это неприемлемо. Вывели третий агрегат и рассчитываем завершить работы в конце октября, - заявил он.

Как заявили местные жители, в деревне Кузнечиха 200 домов, в 75 из которых никогда не было водопровода. Ранее воду жителям в цистернах ежедневно поставлял «Нижегородский водоканал».