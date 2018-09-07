37 водителей наказаны за нарушение ПДД на Покровке с начала сентября

СЕГОДНЯ 15:46 2018-09-07T15:46:27+03:00

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За первую неделю сентября 2018 года сотрудниками полиции были выявлены 37 нарушений правил дорожного движения по Большой Покровской. Сейчас центральная улица Нижнего Новгорода является пешеходной.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, за последнюю неделю августа там были оштрафованы десять водителей, а за первую неделю сентября - уже тридцать семь.

Пять из этих нарушений касались движения в пешеходной зоне. 24 водителя проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», еще восемь были оштрафованы по другим статьям.

Напомним, главная улица города - Большая Покровская - стала пешеходной в апреле этого года. С тех пор там введен запрет на движение абсолютно любого автотранспорта. С того момента правила дорожного движения были нарушены 339 раз.